QUARTO/ Raccolta differenziata, avanti le ispezioni: multati cittadini e condomini

QUARTO – Continuano senza sosta i controlli, in materia di corretto conferimento dei rifiuti, da parte della polizia municipale di Quarto.

Solo dall’inizio di ottobre sono state accertate una decina di violazioni che nei prossimi giorni saranno recapitati a trasgressori e condomini per il mancato rispetto del calendario di conferimento. Gli accertamenti vengono svolti in sinergia con DM technology e settore Ambiente, sia procedendo all’ispezione dei rifiuti sia grazie alle telecamere e alle foto-trappole dislocate sul territorio. Da inizio anno si contano circa un centinaio di fascicoli aperti dal settore Ambiente che si sono conclusi o con verbale amministrativo o con denuncia penale.

LA NOVITA’ – Ma c’è di più. Nel prossimo Consiglio Comunale sarà discusso un ordine del giorno che prevede una modifica al Regolamento di Polizia Urbana per inasprire fino al massimo consentito (500 euro) le sanzioni a carico di condomini che non rispettano le norme di conferimento, proprio mentre il governo nazionale, dal 10 ottobre, ha modificato un articolo del Testo Unico dell’ Ambiente sostituendo la sanzione amministrativa prevista fino a 3000 euro con un ammenda (penale) fino a 10.000 euro per chi si rende responsabile dell’abbandono di rifiuti. «Si prospettano tempi difficili per chi si ostina a non rispettare il nostro territorio, e si esorta la popolazione ad adottare tutti gli accorgimenti per fare sì che a Quarto cresca la raccolta differenziata, tale da diventare, anche in questo campo, un comune virtuoso», fanno sapere dal Municipio.