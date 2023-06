Via i cancelli dalle spiagge di Bacoli: l’accesso al mare è libero e gratuito

BACOLI – Via i cancelli dalle spiagge di Bacoli. L’amministrazione comunale è al lavoro per realizzare i varchi di accesso al mare, liberi e gratuiti per i cittadini. E a Miliscola è già realtà. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Chiunque potrà entrare su tutti gli arenili della nostra città, senza chiedere il permesso, senza pagare nulla. Dopo le grate, adesso via i cancelli perché il mare è di tutti. La bellezza appartiene al popolo. Un diritto della comunità, che era stato però perduto, demolito, dimenticato. Abbiamo promesso che avremmo investito ogni energia per tornare alla normalità e per questo abbiamo scritto una lettera a tutti i lidi balneari del nostro litorale: “Abbattete i cancelli all’ingresso degli stabilimenti, oppure create un nuovo varco libero”. Ogni lido, un varco libero alla spiaggia». E per chi non lo farà, non mancheranno provvedimenti da parte del Comune che dichiara guerra alle spiagge chiuse.

ATTIVATO IL SERVIZIO NAVETTA – L’estate si avvicina e il Comune di Bacoli non si fa trovare impreparato. È stato attivato infatti anche il servizio navetta per raggiungere le spiagge di Miseno e Miliscola. Le corse partiranno dalla zona di ammassamento di Cuma dalle ore 9,30 e l’ultima corsa partirà alle ore 19,30 da Miseno. Le fermate intermedie sono le seguenti: zona di ammassamento, via Spiagge Romane incrocio parco del Gravitello (parcheggio gratuito; scuola 167, via Cuma – la fermata verrà attivata al termine dell’anno scolastico 10/06/2023); scuola Plinio il Vecchio (la fermata verrà attivata al termine dell’anno scolastico 10/06/2023); parcheggio antistante il Parco Borbonico del Fusaro; parcheggio di fronte supermercato MD; scuola Gramsci; Miliscola nei pressi della spiaggia libera; Miseno fermata pullman. In ogni fermata fino alla scuola Gramsci è presente un ampio parcheggio. I bagnanti potranno fruire del servizio navetta tutti i sabato, domenica e i festivi (26/07 e 15/08).