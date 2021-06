RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Stanotte è divampato un incendio in via Raimondo Annecchino ad Arco Felice. Tra le nostre case e un ristorante c’è un terrapieno con piante e alberi. E’ la seconda volta che succede di notte. Che io sappia per far scoppiare un incendio ci vuole carburante o comburente naturale. Che sia un rogo volontario o meno, il sindaco deve pulire questa area. Sbaglio o sono stati stanziati i fondi per prevenire gli incendi e De Luca lo ha pubblicizzato nei giorni scorsi?».