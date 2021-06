MONTE DI PROCIDA – Al via le iscrizioni per il campo estivo “La Natura dietro casa” rivolto ai bambini da 0 a 6 che si svolgerà presso la “Fondazione Tonino Schiano”, unica struttura sul territorio comunale convenzionata con il comune di Monte di Procida. Per partecipare i genitori/tutori dei minori possono presentare domanda, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/06/2021 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monte di Procida dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 compilando apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente e presso l’Ufficio Servizi Sociali comunale, oppure, preferibilmente, inviando una pec all’indirizzo [email protected] entro gli stessi termini.