MONTE DI PROCIDA – La Città Metropolitana di Napoli ha finanziato i progetti per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di costoni e litorali del territorio flegreo e delle isole. Gli interventi, importanti al fine di garantire la tutela ambientale e la sicurezza dei cittadini, riguarderanno in particolare: la zona di Miliscola, nei comuni di Bacoli e Monte di Procida; il costone sottostante il Cimitero del Comune di Monte di Procida; il versante sovrastante la Baia dei Porci del Comune di Monte di Procida; il tratto di costa sottostante il Terminal Bus in località Cava Grado nel Comune di Serrara Fontana (Ischia) e il costone e strada comunale in località Fassano-Fondolillo nel Comune di Barano d’Ischia.