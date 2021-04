POZZUOLI – Via alla quinta edizione di “Campi Flegrei in fiore”, iniziativa ideata e organizzata dall’associazione “L’Immagine del Mito”. La manifestazione è rivolta agli abitanti dei Comuni dell’area flegrea e delle isole. Lo scopo è quello di promuovere sul territorio l’attività floreale e paesaggistica attraverso l’impulso a realizzare giochi di colore e di armonia, caratterizzati da una flora variopinta e profumata. Tutti potranno partecipare abbellendo con i fiori le proprie abitazioni, i borghi, i balconi, le terrazze, i locali commerciali, i cortili degli antichi palazzi, i giardini comunali, le strade, le scuole. “L’Immagine del Mito” è un’associazione no-profit con sede a Bacoli che agisce ed opera su base assolutamente volontaria, impegnata per lo sviluppo, la promozione e la diffusione delle risorse naturali, ambientali, artistiche e culturali della regione Campania ed in specie dei Campi Flegrei. Particolare attenzione è rivolta, infatti, ai prodotti della terra dei Campi Flegrei dalle eccellenti qualità organolettiche e ai prodotti da essi derivati esaltandone la biodiversità.