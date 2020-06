BACOLI – L’assessorato alla Cultura del Comune di Bacoli ha indetto un concorso internazionale di pittura e grafica per ragazzi intitolato “Il mondo che circonda. Italia”.

Un’edizione 2020 speciale non solo perché il concorso si svolgerà a distanza, in modalità “smart”, ma perché vedrà il coinvolgimento di giovani italiani dell’area flegrea, ed in particolar modo della città di Bacoli, in solidarietà per i giovani della federazione russa ed i Paesi dell’ex Unione Sovietica. Lo scopo è di creare occasioni di scambio artistico culturale tra studenti ed artisti dei suddetti paesi con altri paesi Europei, con l’obiettivo comune di elevare il livello culturale di insegnanti, scolari, studenti di storia, storia dell’arte, letteratura, mitologia e altre discipline umanistiche, e migliorare il livello di eccellenza artistica. La partecipazione è gratuita.