QUARTO – Ha strappato la borsa dalle mani di una donna nei pressi della stazione della circumflegrea di “Quarto Officina” ed è poi fuggito a piedi. I carabinieri della tenenza di Quarto, la cui attenzione è stata attirata da alcuni presenti, hanno prima prestato soccorso alla donna e si sono poi lanciati all’inseguimento dell’uomo. Bloccato dopo un centinaio di metri, lo scippatore – un 28enne incensurato di Pozzuoli – è finito in manette: è stato arrestato per furto con strappo. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio. La borsa sottratta è stata recuperata e poi riconsegnata. Per la donna solo un grande spavento.