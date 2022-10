POZZUOLI – Dieci persone intossicate, tra cui un 44enne finito in rianimazione e un 86enne ricoverato in medicina d’urgenza in via precauzionale. Poi tre persone in osservazione per dilatazione delle pupille e 4 dimesse in giornata. Appartengono a tre diversi nuclei familiari diversi residenti a Pozzuoli, Monte di Procida e Quarto, giunti tra mercoledì sera e giovedì mattina al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie. E a parlare è proprio il direttore Fabio Numis: «L’intossicazione delle nove persone è compatibile con ingestione da mandragora, ma non può esserci ufficialità in quanto la sostanza non è stata isolata. I sintomi sono da sindrome anticolinergica quali stordimento, confusione mentale, costipazione, dilatazione della pupilla, secchezza delle fauci, vomito e allucinazioni. Non causa diarrea e mal di pancia. Nell’eventualità si presentassero, invitiamo a recarsi al pronto soccorso più vicino casa».