Vento forte e mareggiate: scatta l’allerta meteo sui Campi Flegrei

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per “Venti localmente forti da Nord-Nord-Est con possibili raffiche. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 16 di oggi martedì 22 settembre, alle 12 di domani, mercoledì 23 settembre. Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico. Si rappresenta che l’allerta vento non è associata ad un codice colore e, in questo caso, vige in assenza di allerta meteo per temporali: il colore Verde presente sull’Avviso del centro Funzionale trasmesso agli enti locali dalla Sala Operativa regionale, indica pertanto che non è previsto rischio idrogeologico associato al quadro meteo attuale.