L’America’s Cup arriva a Bacoli: luci e colori illuminano la Casina Vanvitelliana

BACOLI – L’America’s Cup è pronta ad illuminare la Casina Vanvitelliana di Bacoli. La città si proietta sulla scena internazionale e si prepara a vivere una notte di gala nel segno del grande sport e dell’arte. In occasione delle manifestazioni collegate alla regata più famosa al mondo, il parco Borbonico del Fusaro farà da scenario a uno spettacolo di proiezioni e musica dal vivo. ​L’appuntamento è fissato per venerdì, a partire dalle ore 20:00, quando la storica Casina Vanvitelliana si trasformerà in una vera e propria tela sull’acqua con un gioco di luci e colori unico nel suo genere. L’evento sarà accompagnato da un concerto che si terrà direttamente sul pontile della Casina. L’evento è il frutto del lavoro creativo di Artled, con la content art direction di Giacomo Pollio, mentre l’intermezzo musicale che omaggia Giovan Battista Pergolesi, è curato da Laura Valente, direttrice artistica di Napoli Millenaria, ed eseguito dal vivo dall’ensemble Discantus, che dialogherà in tempo reale con l’architettura dando vita a una colonna sonora tutt’uno con le immagini. ​L’evento, completamente gratuito e aperto al pubblico, inaugura un ricco cartellone di iniziative che coinvolgerà i principali attrattori culturali di Bacoli, dal Castello Aragonese di Baia a Villa Ferretti, posizionando la città al centro delle attenzioni dei visitatori e dei media internazionali al fianco di Napoli. ​Ed è stato reso possibile grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale di Bacoli, il Comune di Napoli, la Regione Campania, Sport e Salute e l’organizzazione ufficiale dell’America’s Cup.