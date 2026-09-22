POZZUOLI/ Degrado a Licola Borgo: bambini costretti a giocare tra erbacce, sporcizia e topi

POZZUOLI – Erbacce, topi, insetti e rifiuti invadono l’area giochi di Licola Borgo. Una cartolina di degrado assoluto che arriva dalla periferia di Pozzuoli, sempre più abbandonata. Qui i bambini sono costretti a giocare sulle giostrine immersi tra le sterpaglie che raggiungono quasi un metro di altezza. A ciò si aggiungono la presenza di rifiuti e di insetti e topi che rendono invivibile e pericoloso il parco giochi che sorge a ridosso della scuola materna Oriani di Piazza San Massimo. Una situazione che si ripete nel tempo: dopo le segnalazioni da parte dei cittadini arrivano temporanei “interventi-spot” da parte dell’amministrazione comunale di Pozzuoli a cui seguono lunghi periodi di abbandono. Proprio come sta accadendo da diversi mesi a questa parte.

I MARCIAPIEDI – Allo scempio del parco giochi di Piazza San Massimo si aggiungono le condizioni in cui versano i marciapiedi di tutta Licola Borgo ormai invasi totalmente dalle erbacce e dunque resi impraticabili.