America’s Cup, il Ministro dello Sport «Il disagio della popolazione colpita dal bradisismo va rispettato»

POZZUOLI – I grandi della vela mondiale hanno tenuto il fiato sospeso dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso che ha colpito la città di Pozzuoli e i Campi Flegrei. E’ quanto si evince dalle parole del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. «E’ una costante quella che in occasione dei grandi avvenimenti si pensi a piani B, penso sia anche prudente, ma in questo caso non ne abbiamo avuto bisogno. Abbiamo sempre avuto fiducia nella collaborazione con le altre strutture che stanno lavorando, a partire dal ministro Foti, Invitalia e Sport e Salute, quindi oggi possiamo certificare che quella fiducia non era incoscienza ma consapevolezza. Di fronte a eventi naturali – ha detto Abodi – uno deve avere sempre ragionevole rispetto. Abbiamo sperato che tutto proseguisse come poi è andata, con il disagio che c’è nei confronti della città e della popolazione, che va rispettato. Mi auguro che ci siano sempre più misure a beneficio delle famiglie, perchè quel tema non viene superato dall’evento. Per noi è normale convivere tra le necessità organizzative e il rispetto nei confronti della città».