Il Partito Democratico punta su Josi: a Bacoli inaugurata la prima “Casa Comune”

BACOLI – È stata inaugurata ieri a Bacoli la “Casa Comune”, spazio gratuito per assemblee, dibattiti pubblici, eventi culturali e politici. Un’iniziativa che porta la firma del Partito Democratico e dell’europarlamentare Sandro Ruotolo, che apre le porte in maniera del tutto gratuita ad associazioni, comitati e partiti che si riconoscono nei valori della Costituzione Italiana. Al taglio del nastro della prima “Casa Comune” dei Campi Flegrei erano presenti il deputato del PD Marco Sarracino, il segretario provinciale Francesco Dinacci e la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia. «È da qui che si può costruire una proposta di governo nazionale credibile che parta dal basso, dalle persone, dalle esigenze vere dei territori. Insieme, sarà più bello.» ha commentato il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che si è detto entusiasta dell’iniziativa.