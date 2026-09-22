Da due mesi senza casa: gli sfollati di Pozzuoli manifestano davanti alla sede dell’ACER

POZZUOLI – Nuova manifestazione degli sfollati di Pozzuoli e degli attivisti della rete “Pozzuoli Esiste Ancora”. Nella giornata di domani, mercoledì 23 settembre alle ore 10, gli inquilini sgomberati delle case popolari ACER dei rioni Artiaco e Cappuccini daranno vita a un sit-in davanti alla sede centrale dell’ACER Campania, in via Domenico Morelli 75 a Napoli. Alla mobilitazione prenderanno parte anche il sindacato ASIA USB e l’associazione inquilini e abitanti dell’Unione Sindacale di Base. «Dalla scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio a Pozzuoli le persone sgomberate sono oltre 4700, secondo gli ultimi dati diffusi dalle istituzioni. Tra loro ci sono decine di nuclei familiari che abitano negli edifici ACER dei rioni Artiaco e Cappuccini. A quasi due mesi di distanza non è stata offerta loro alcuna sistemazione alternativa, nemmeno temporanea e non hanno ricevuto informazioni ufficiali su quali interventi siano previsti sugli edifici, con quali tempi e con quali prospettive nel caso in cui la sola messa in sicurezza non fosse sufficiente. Regione e ACER non si sono ancora pronunciate e le famiglie restano di fatto abbandonate a loro stesse» fa sapere “Pozzuoli Esiste Ancora” che rilancia «Pozzuoli deve continuare a esistere, non possiamo accettare la dislocazione passivamente: vogliamo partecipare al processo di decisione del futuro della nostra città e delle vite delle persone sgomberate».