Pozzuoli: la mostra di Barbara Melcarne per la rinascita

POZZUOLI – Arriva a Pozzuoli, dopo il successo romano, la mostra personale dell’artista Barbara Melcarne dal titolo Il pregiatissimo segno, un evento che presenta al pubblico la raccolta intitolata Eterea. L’appuntamento è fissato a partire da venerdì 25 settembre alla Galleria Spazio Marte – Art Wine Gallery in Via Marconi n. 4, nei pressi del Rione Terra di Pozzuoli. Un luogo simbolico, quello della mostra in terra flegrea, scelto dall’artista come auspicio di rinascita dopo la scossa dello scorso 31 luglio. “Le mie opere – spiega Barbara Melcarne – sono una ricerca fatta di pazienza, di respiro e di silenzio. La tecnica del puntinismo a china, riflette bene chi sono: delicata e fragile all’apparenza, ma potente e ferma nella mano, nelle scelte, nelle decisioni. Ed è così che inchiostro dopo inchiostro, punto dopo punto, cerco di dare forma all’invisibile. Eterea nasce proprio nel silenzio dei ricordi e delle cicatrici affettive, per trasformarsi in pura condivisione. Sono lavori di una vita intera, molto intima che oggi ho il coraggio di mostrare a tutti, ognuno ha una storia, ognuno un mondo a sé e molto di me in loro. Scelgo di ritrarre l’universo femminile e l’amore perché sono forze che perseverano e lasciano un segno indelebile. Dopo Roma porto questa mostra a Pozzuoli, presso la Galleria Spazio Marte, un vero e proprio ritorno in una terra che porto dentro e che vibra di una forza unica. In ogni volto e in ogni ombra che ho impresso sulla carta c’è una forza che non urla, ma che resta, sospesa tra il sogno e la realtà e come questa terra che sussulta e non si ferma”.

INFO – Date e Orari. Vernissage: Venerdì 25 settembre dalle ore 18:30 alle 22 a cura di Deborah Di Bernardo. La mostra prosegue nei seguenti giorni: sabato 26 settembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 18:30 alle 22 e domenica 27 settembre: dalle ore 10 alle 13.