Stanca di aspettare colpisce un infermiere: denunciata una 22enne

NAPOLI – È arrivata in ospedale per essere visitata, ma l’attesa, a suo dire, si è prolungata e con il passare delle ore, la situazione è degenerata. Napoli, ospedale dei Pellegrini, una 22enne della provincia di Roma, inizia a protestare contro il personale sanitario lamentando i lunghi tempi di attesa. Dalle parole passa poi ai fatti: prima minaccia gli operatori e poi colpisce al volto un infermiere. Sul posto intervengono i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli che ricostruiscono quanto accaduto. Le ferite riportate dall’infermiere saranno guaribili 10 giorni. La 22enne è stata denunciata per minaccia e lesioni a personale sanitario.