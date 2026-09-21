BACOLI – La spiaggia di Marina Grande diventa un teatro all’aperto. Ieri sera, l’arenile su cui affaccia la Tomba di Agrippina si è trasformato un palcoscenico di grande bellezza. Con uno spettacolo teatrale, in battigia, che ha incantato tantissime persone. “Prima, era un parcheggio di barche. – ha sottolineato il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione – Era piena di spazzatura, blocchi di cemento armato sui fondali. Un paesaggio osceno. Ora è tutto questo. Ringrazio il vicesindaco Mauro Cucco che sta curando questo tour in tutte le frazioni del nostro paese. Ringrazio la Regione Campania con cui sosteniamo le rappresentazioni.»