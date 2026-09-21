Pride Campi Flegrei, Ioffredo (SI): «Le istituzioni tutelino le persone, non alimentino l’odio»

BACOLI – «Esprimo la mia piena vicinanza e solidarietà a tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti al Pride Campi Flegrei, che in queste ore stanno subendo sui social una vera e propria escalation di attacchi vili, meschini e persecutori», ha dichiarato Stefano Ioffredo, Segretario provinciale di Napoli di Sinistra Italiana (nella foto al centro con la t-shirt rossa). «Si tratta di aggressioni che arrivano anche da profili falsi o anonimi, costruite con il chiaro intento di trasformare persone e comunità in bersagli, alimentando odio e disprezzo attraverso insulti, insinuazioni e affermazioni diffamatorie. Ancora una volta assistiamo alla diffusione delle solite, squallide falsità: partecipanti descritti come ubriachi, drogati, dediti a chissà quali pratiche, fino all’assurda accusa di essere addirittura adoratori del diavolo. Affermazioni che appartengono alla peggiore mentalità oscurantista e medievale, quella stessa mentalità che nel corso della storia ha bollato come eretici scienziati, filosofi e persone che mettevano in discussione verità imposte e pregiudizi».

LA CONDANNA – «Ma ciò che rende tutto ancora più grave – ha sottolineato Ioffredo – è che a trasformare le persone in bersagli, a diffondere fotografie, giudizi e insinuazioni siano, in alcuni casi, persone che ricoprono ruoli istituzionali e che dovrebbero sentire il peso e la responsabilità delle proprie parole. Chi rappresenta le istituzioni dovrebbe contribuire a tutelare le persone, non trasformarsi in un moderno inquisitore che alimenta campagne d’odio contro una parte della propria comunità. E quando a farlo sono esponenti di forze politiche che, alla luce delle vicende che hanno segnato il loro partito nell’ultimo ventennio, pretendono di impartire lezioni di moralità e di comportamento alle nuove generazioni, la contraddizione appare ancora più evidente. A chi pensa di poter intimidire, umiliare o mettere a tacere una comunità attraverso l’odio sui social diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. I Pride – ha ricordato – esistono perché esistono ancora discriminazioni, pregiudizi e violenze. Esistono perché nessuna persona debba essere costretta a nascondere chi è, chi ama o il modo in cui sceglie di vivere la propria vita. E, paradossalmente, proprio il disprezzo e l’odio che ancora una volta vengono riversati contro le persone LGBTQIA+ sono la dimostrazione di quanto ci sia ancora bisogno dei Pride. A tutte e tutti coloro che stanno subendo questi attacchi va la nostra solidarietà. Non siete soli e non sarete lasciati soli. Continueremo a stare dalla parte di chi difende libertà, dignità, uguaglianza e diritti. Perché una società più libera e più giusta non si costruisce con l’odio, ma attraverso il rispetto e il riconoscimento della dignità di ogni persona», ha concluso Ioffredo.