POZZUOLI/ Vacanze negate, i clienti dell’agenzia di viaggi denunciano «Nessuno di noi è stato pagato»

POZZUOLI – Tiene ancora banco la vicenda della presunta truffa ai danni dei clienti di “Viaggiare con Averno”, agenzia di viaggi che ad agosto ha chiuso i battenti lasciando decine di persone senza la possibilità di poter effettuare vacanze e viaggi già pagati. L’accusata numero uno di quella che viene ipotizzata come una truffa è la titolare Monica Grande che a più riprese, anche attraverso il proprio avvocato, ha annunciato di voler restituire le somme incassate. Cosa che però, finora, è avvenuta per un ridottissimo numero di persone. A renderlo noto è stato ieri l’avvocato Antonio Borrelli, difensore di numerosi clienti, che durante una diretta con il deputato Francesco Borrelli, ha fatto il punto della situazione a quasi due mesi dalla presunta truffa. «Tutte le persone da me assistite per il momento non hanno avuto alcun rimborso eccetto per due che sono riuscite ad avere soldi attraverso una procedura di recall, chiedendo l’annullamento del bonifico direttamente alla banca della titolare» ha detto il legale che difende una grossa parte delle 103 persone che hanno sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Pozzuoli. Infine, durante diretta, sarebbe emerso un nuovo particolare: la signora Grande – stando a quanto raccontato da alcune presunte vittime – avrebbe respinto ulteriori richieste di recall avanzate da chi nelle scorse settimane ha effettuato bonifici sul suo conto.