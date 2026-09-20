Nel giorno di San Gennaro la “combriccola” ha invaso la pizzeria Simone Cancio – LE FOTO

NAPOLI – Qualità e non quantità. E’ questo il motto della “Combriccola”, gruppo in crescita che accoglie single da ogni parte della Campania. Iniziativa organizzata da Roberto Di Nuzzo, che da tempo dà la possibilità a chi si sente solo di vivere serate in allegria, divertimento e spensieratezza in compagnia di uomini e donne. Tra gli eventi organizzati c’è da annoverare il grande successo ottenuto ieri alla Pizzeria “Simone Ciancio” al Vomero dove i partecipanti alla Combriccola hanno invaso i locali, vivendo insieme una indimenticabile serata di San Gennaro.

LA COMBRICCOLA – Cos’è nello specifico la Combriccola Campana? E’ un gruppo esclusivo che accoglie single selezionati, come spiega il messaggio postato sulla pagina Facebook dedicata. «Sei tornato/a da poco in Campania dopo mesi o anni trascorsi fuori? Sei single da poco? Hai chiuso da poco una relazione e non sai con chi uscire ? Vuoi conoscere nuovi amici e amiche in Campania e cambiare giro di amicizie? Vuoi uscire dalla routine quotidiana e partecipare a nuove fantastiche serate? Sei nel posto giusto al momento giusto leggendo questo post». Per info e contatti 3273537492 o in direct alla pagina: https://www.facebook.com/combriccolacampana?locale=it_IT

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