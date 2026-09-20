Si scontra con una bici elettrica: morto motociclista

FORIO D’ISCHIA – Questa notte un 39enne di Forio è morto per le ferite riportate in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo era in moto e si sarebbe scontrato con una ebike proveniente dal senso opposto di marcia. I fatti in via provinciale Panza. Sul posto intervenuti i carabinieri della stazione di Forio e quelli del nucleo operativo e radiomobile di Ischia. Il 39enne è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e lì è morto per le lesioni riportate. Il 21enne in bici è stato portato nello stesso ospedale ma non è in pericolo di vita. Moto sequestrata e salma a disposizione dell’Autoritàgiudiziaria per autopsia. Indagini in corso per chiarire dinamica.