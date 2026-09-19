POZZUOLI/ Box abusivi alle “Reginelle”: quattro persone denunciate dai carabinieri

POZZUOLI – Un’area destinata all’uso comune trasformata, senza alcuna autorizzazione, in spazi privati per parcheggiare le proprie auto. È quanto scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli durante un servizio ad ampio raggio che ha interessato il comune. I militari, nel quartiere Reginelle a Monterusciello, hanno denunciato un 52enne, una 48enne, un 45enne e una 44enne per aver occupato abusivamente porzioni di suolo pubblico realizzando 3 box. Le strutture, realizzate senza alcuna autorizzazione, sorgevano nei cortili pubblici sottraendo di fatto spazio alla collettività e trasformandoli in aree private destinate al parcheggio.

LE DENUNCE – Scatta la denuncia anche per una 27enne. E’ la committente di alcuni lavori di ristrutturazione in un immobile effettuati senza le autorizzazioni previste. All’interno del cantiere individuati anche 5 lavoratori irregolari. Un 27enne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso alla guida del suo veicolo senza patente. Era recidivo nel biennio. Un 21enne, invece, è stato denunciato per fuga pericolosa. Il ragazzo, non fermatosi all’alt imposto dai militari, in sella al suo scooter dava vita a un piccolo inseguimento. Per garantirsi la fuga urtava la gazzella dei Carabinieri. Poco dopo veniva bloccato e identificato.

I CONTROLLI – Effettuati anche controlli con il personale dell’Asl. Controllato un esercizio commerciale in via del Mare. La titolare è stata denunciata perché all’interno del locale sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie e 2 lavoratori in nero. L’attività è stata sottoposta a chiusura amministrativa. Nel bilancio anche 44 persone identificate, 20 veicoli controllati, 8 violazioni al codice della strada elevate e 4 persone sono segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.