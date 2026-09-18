POZZUOLI/ Revocata l’ordinanza di requisizione, il Palatrincone torna alle associazioni sportive

POZZUOLI – È stata ufficialmente revocata l’ordinanza di requisizione del Palatrincone, la struttura comunale che fino ad oggi ha accolto una parte dei concittadini costretti a lasciare le proprie abitazioni, nelle more dei ritardi per l’attivazione dell’HUB di via Artiaco. La decisione giunge a margine di un articolato e delicato percorso condotto dall’Amministrazione Comunale per assicurare sistemazioni idonee a tutte le famiglie ospitate all’interno dell’impianto. “Voglio rivolgere un sentito e sincero ringraziamento ai nostri assistenti sociali — dichiara il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni — grazie al loro straordinario e delicato lavoro di mediazione, si è riusciti a individuare soluzioni alloggiative dignitose e adeguate alle esigenze di tutte le persone ospitate. Un grazie di cuore va anche alla Protezione Civile, che ha gestito la quotidianità del Palatrincone con dedizione, umanità e presenza costante in queste settimane così complesse”.

IL NUOVO HUB – L’infrastruttura sportiva potrà così riprendere la sua funzione originaria al servizio della comunità e dei giovanissimi del territorio. “Era fondamentale giungere a una sintesi per tutelare i diritti di tutti — prosegue il Primo Cittadino — da un lato il diritto di chi è stato sgomberato a ricevere un’accoglienza dignitosa e adeguata; dall’altro il diritto dei nostri giovani sportivi, centinaia di ragazzi e ragazze di Pozzuoli, a riappropriarsi dei propri spazi, dove allenarsi, coltivare passioni e condividere valori fondamentali. È questo l’equilibrio che abbiamo cercato fin dal primo momento, soprattutto a fronte dei ritardi sulla realizzazione dell’HUB di Via Artiaco. Su questo fronte contiamo di poter dare notizie importanti entro l’inizio di ottobre. Sappiamo bene quanto la situazione rimanga complessa e delicata, ma noi continueremo ad essere sempre al fianco di tutti i nostri cittadini”.