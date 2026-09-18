Bradisismo, superati i 5mila sfollati a Pozzuoli

POZZUOLI – Ha superato quota 5mila il numero degli sfollati a Pozzuoli, che ad oggi sono 5.029 a seguito di 755 ordinanze, diffide e altri provvedimenti emessi dal comune a seguito del sisma del 31 luglio scorso per un totale di 2.327 nuclei familiari sgomberati (finora solo 207 sono rientrati a seguito di revoche o rettifiche). Tra le 5.029 persone attualmente sgomberate, 3.863 hanno richiesto il CAS, 115 sono ospitate in strutture alberghiere, 3 restano al Palatrincone mentre 1.048 non hanno richiesto assistenza al Comune. Finora 1.598 nuclei familiari hanno presentato domanda valida per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.863 persone, di cui 810 over 65 e 571 con disabilità.