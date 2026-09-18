Bradisismo: la Regione stanzia soldi per comuni, attività commerciali e marketing territoriale

POZZUOLI – La Giunta Regionale della Campania, riunitasi questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, ha approvato una serie di provvedimenti per i Campi Flegrei, le infrastrutture e i trasporti, le politiche sociali, la protezione civile e l’agricoltura. Sono stati programmati 3 milioni di euro, a valere sui rientri del Fondo Regionale per lo sviluppo a favore delle PMI campane, per sostenere le attività commerciali e produttive che hanno subito danni materiali a causa del bradisismo. Dopo una ricognizione dei danni a locali, attrezzature e merci nei Comuni interessati, le risorse saranno destinate a tre misure: un “Bonus continuità” per contribuire alle spese di primo ripristino dei locali, alla sostituzione delle attrezzature danneggiate e allo sgombero, trasporto e stoccaggio temporaneo delle merci; un ristoro una tantum per le merci deteriorate; un contributo per acquisire e allestire spazi temporanei, anche attraverso l’acquisto di arredi essenziali.

SOLDI AI COMUNI – La Giunta ha inoltre disposto la ripartizione di 4,9 milioni di euro, pari al 70% del contributo complessivo di 7 milioni previsto dalla legge regionale n. 11 del 28 agosto 2026, in favore dei Comuni interessati dall’emergenza conseguente allo sciame sismico del 31 luglio. Un primo importo di 4,5 milioni di euro viene ripartito, sulla base dei dati ufficiali sul numero delle persone temporaneamente allontanate dalle proprie abitazioni, tra Pozzuoli (4.453.495,44 euro), Bacoli (8.206,69 euro), Monte di Procida (34.650,46 euro) e Napoli (3.647,42 euro). I restanti 400mila euro vengono accantonati per un eventuale successivo conguaglio e riparto sulla base dei dati definitivi. Altri 2 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione stanziate dall’Accordo per la Coesione della Regione Campania, sono destinati a un piano di marketing strategico e comunicazione per rafforzare l’immagine turistico-culturale della Campania, con particolare attenzione ai Campi Flegrei. L’intervento sarà realizzato dall’Agenzia Campania Turismo nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2026.

I FONDI – Per le politiche sociali, la Giunta ha programmato 450mila euro, a valere sulle risorse del Bilancio gestionale 2026-2028 dedicate a diritti sociali, politiche sociali e famiglia, per interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali. Le risorse saranno suddivise in parti uguali tra interventi per le disabilità visive e uditive e finanzieranno progetti realizzati da enti qualificati del Terzo Settore per favorire l’inclusione sociale, superare le barriere nella comunicazione e nell’accesso alle informazioni e sostenere lo sviluppo delle competenze e dell’autonomia. Il contributo per ciascun intervento non potrà superare 75mila euro. Per la protezione civile, la Giunta ha approvato il programma 2026-2028 per rafforzare la capacità di intervento del sistema regionale e del volontariato attraverso l’acquisizione di mezzi e attrezzature utili nelle emergenze, nelle attività di prevenzione e nell’assistenza alla popolazione. Approvate anche le iniziative che si svolgeranno in Campania dall’8 al 19 ottobre per l’VIII Settimana nazionale della Protezione Civile: esercitazioni, incontri formativi soprattutto nelle scuole, prove di evacuazione di strutture scolastiche e sanitarie e la campagna “Io non Rischio”. Per queste iniziative sono previsti fino a 30mila euro, a valere sui capitoli del Bilancio gestionale 2026 assegnati alla Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile. In agricoltura, infine, la Giunta ha approvato due Protocolli d’Intesa. Il primo, con AGEA, prevede per il periodo 2023-2027 uno sportello telematico per rendere più rapido il confronto con la Regione e facilitare la gestione delle criticità relative ai pagamenti della Politica Agricola Comune. Il secondo, con la Commissione regionale ABI, punta a facilitare l’accesso al credito delle imprese beneficiarie degli aiuti del programma regionale di sviluppo rurale 2023-2027 e a favorire un migliore utilizzo delle risorse europee disponibili.