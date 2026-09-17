Bradisismo, sopralluogo dei vigili del fuoco al Parco Archeologico Sommerso

BACOLI – Controlli al Costone romano e ai ruderi di Punta Epitaffio. Su richiesta del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del responsabile del Parco Archeologico Sommerso di Baia, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo di verifica del Costone Romano e dei ruderi archeologici di Punta Epitaffio. Alle attività hanno partecipato la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, la Guardia Costiera e i referenti del Parco Archeologico Sommerso.