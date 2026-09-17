Medici scendono in campo a sostegno degli sfollati di Pozzuoli

POZZUOLI – Si chiama “Insieme per i Campi Flegrei” l’iniziativa organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. L’evento andrà in scena presso “Brusco”, a via Napoli 161, a Pozzuoli, e vedrà l’intero incasso della serata devoluto in beneficenza. «La vostra presenza sarà particolarmente gradita. A chi non potrà essere con noi chiediamo comunque di sostenere la raccolta acquistando almeno un biglietto del valore di 20 euro. Il contributo di ciascuno renderà concreta la vicinanza della nostra comunità professionale ai Campi Flegrei e rafforzerà l’immagine di un Ordine unito, presente e responsabile verso Napoli e il suo territorio.” fanno sapere Bruno Zuccarelli (Presidente OMCeO Napoli) e Pietro Rutigliani (Presidente CAO Napoli).

PER PARTECIPARE – Il link per acquistare il biglietto: https://www.eventbrite.it/e/insieme-per-i-campi-flegrei-tickets-1999754258820?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true