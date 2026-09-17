POZZUOLI/ Camion blocca la strada per un getto di cemento abusivo

POZZUOLI – Per un getto di cemento, peraltro non autorizzato, ha bloccato un’intera strada nell’orario di punta, provocando grossi ingorghi e la paralisi del traffico. E’ successo questa mattina nella zona tra Lago d’Averno, Monterusso e La Schiana, dove è stato necessario l’intervento della Polizia Municipale. Qui un camion, con un grosso braccio, stava gettando del cemento in un’area pertinente a una villetta che affaccia lungo via Montenuovo Licola Patria. Giunti sul posto, gli agenti hanno sanzionato il mezzo pesante, interrompendo l’attività non autorizzata e liberando l’intera carreggiata, permettendo così la normale circolazione del traffico veicolare.

