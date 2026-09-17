Josi porta l’America’s Cup a Bacoli

BACOLI – Inseguita e sognata da Pozzuoli, l’America’s Cup alla fine sbarca a Bacoli. A renderlo noto è il sindaco Josi Della Ragione che, ancora una volta, arriva lì dove il vicino collega Gigi Manzoni non è riuscito ad arrivare «Adesso è ufficiale! L’America’s Cup arriva a Bacoli. – ha fatto sapere Josi su Facebook – Maxi evento alla Casina Vanvitelliana ed al Castello Aragonese di Baia. Vivremo una notte magica. Tenetevi pronti. Sarà uno spettacolo mondiale, tra musica e sport: affacciati su paesaggi mozzafiato. Insieme ai team che gareggeranno nelle acque del golfo di Napoli. Si terrà il 25 settembre. Sarà un’opportunità di sviluppo incredibile. Bacoli ed i Campi Flegrei saranno tra le regine della manifestazione. Ci stiamo lavorando da mesi, in gran silenzio. E senza sosta. La carovana dell’America’s Cup attraverserà i luoghi più belli di Bacoli. Sarà un grande evento, pieno di sorprese meravigliose. Lo terremo in occasione della Louis Vuitton Cup, il celebre torneo velico internazionale che seleziona lo sfidante per la finale dell’America’s Cup. Così la nostra terra ed i nostri tesori avranno una vetrina enorme, seguita da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. E tante istituzioni che arriveranno qui. Vi sveleremo i particolari nei prossimi giorni. Prima tappa, Parco Vanvitelliano. Poi, concerto al Castello di Baia, sede del Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Sulla terrazza di Piazza d’Armi. Sublime. Voglio ringraziare il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ed il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che tanto hanno creduto in questa sinergia: rendendola così possibile. E sarà il preludio di ciò che accadrà la prossima estate. Ringrazio Sport e Salute e quanti stanno lavorando intensamente per questa notte di gala, che resterà nella storia della nostra città.»