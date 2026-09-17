Cambio al vertice dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli: la solenne cerimonia tra continuità, tradizione e valori – LE FOTO

POZZUOLI – Mercoledì 16 settembre, presso il Piazzale Medaglie d’Oro ha avuto luogo la cerimonia di passaggio di consegne al Comando dell’Accademia Aeronautica, tra il Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti, Comandante uscente, e il Generale di Divisione Aerea Filippo Quagliato, Comandante subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari, alla presenza di autorità civili e militari della Campania. Presenti, oltre a tutto il personale del quadro permanente ed i frequentatori dell’Accademia Aeronautica, il Gonfalone della Città di Napoli, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, quello della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e Pozzuoli, unitamente ai labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Nel discorso di commiato, il Generale Cipelletti, dopo i saluti alle autorità ed ai gentili ospiti, ha ringraziato il Gen. S.A. Francesco Vestito: “…per la fiducia che sento ancora più forte, sapendo che tra pochi giorni avrò il privilegio di continuare a lavorare al suo fianco, nel mio prossimo incarico quale Vice Comandante e Capo di Stato Maggiore del CSAM”. Il Comandante uscente ha poi rivolto un pensiero di affettuosa e sentita vicinanza a tutta la comunità puteolana. Rivolgendosi infine ai frequentatori dell’Accademia, il Gen. Cipelletti ha detto “in questi mesi vi ho visti studiare e addestrarvi, impegnarvi nelle attività formative, nelle competizioni e nelle esperienze all’estero. Vi ho visto confrontarvi con i coetanei delle altre Forze Armate, del mondo universitario e di altri paesi. E mi avete reso orgoglioso. Anche nel mio nuovo incarico io continuerò ad ascoltare, con orgoglio, il silenzioso ma prorompente rumore della vostra crescita”.

L’INSEDIAMENTO – Nel discorso di insediamento quale 44° Comandante dell’Accademia Aeronautica, il Generale Quagliato, ha ringraziato il Gen. S.A. Francesco Vestito: “Comandante le esprimo la mia profonda gratitudine per la fiducia e l’onore che mi avete concesso nell’affidarmi questo incarico. Le assicuro sin da subito il mio incondizionato impegno per conseguire adempiere alla missione affidata all’Accademia Aeronautica e ne accetto, con piena consapevolezza, tutte le responsabilità che discendono dal privilegio di guidare questo Istituto”. “A voi uomini e donne dell’Accademia Aeronautica – ha poi proseguito – chiedo di continuare ad esprimere le eccellenze che avete messo in campo in questi anni. Ci aspetta un periodo intenso durante il quale attueremo le linee di indirizzo dei nostri vertici finalizzate a formare comandanti e professionisti esemplari, determinati a servire in squadra con eccellenza e dedizione il nostro Paese e preparati ad affrontare le sfide del futuro”. Rivolgendosi poi agli allievi, agli aspiranti e ai frequentatori: “…a voi ragazzi che costituite il cuore pulsante di questo istituto: vi guardo e rivedo me stesso, 35 anni fa, quando entravo in Accademia come allievo del corso Nibbio 4° e in ognuno degli anni di corso e delle progressioni che sanciscono la crescita del percorso formativo in Accademia, fino al momento della partenza per le prime assegnazioni ai reparti operativi. Ognuna di queste tappe caratterizzata da entusiasmo e sogni, ma anche dal timore di non essere all’altezza delle ambizioni, di non riuscire a superare le difficili prove e le incertezze delle nuove sfide. Queste sfide non devono spaventare, sono parte integrante del cammino professionale che avete scelto e che vi condurrà ad essere comandanti e professionisti esemplari. Nessuno è pronto dal primo giorno; lo si diventa, con dedizione e perseveranza. Approfittate di questa opportunità, passo dopo passo, traguardo dopo traguardo: fatelo da subito, fatelo con coraggio, fatelo con il massimo dell’impegno e della determinazione, fatelo in squadra perché siete il presente e il futuro della nostra Forza Armata! L’Accademia non deve formarvi soltanto a essere professionisti capaci di comandare, deve formarvi a essere persone alle quali gli altri siano disposti ad affidarsi, perché dietro ogni vostra decisione, ci sarà la responsabilità nei confronti di altri.”.

L’ACCADEMIA – Prima del termine della cerimonia ha preso la parola il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea il quale ha rimarcato: “L’avvicendamento non è soltanto il momento in cui un Comandante lascia il proprio incarico, ma quello in cui un’Istituzione riconosce ciò che è stato costruito e consegnato a chi dovrà proseguire. La sfida dell’Accademia è formare persone capaci di affrontare un futuro che non possiamo prevedere, sviluppando curiosità, spirito critico, capacità di analisi e di decisione. Ma, insieme all’innovazione, dobbiamo custodire ciò che non passa di moda: valori, disciplina, senso del dovere, lealtà, rispetto, coraggio e capacità di lavorare in squadra. È questa sintesi tra tradizione e innovazione che dobbiamo continuare a perseguire, portando nel futuro ciò che del passato merita di essere conservato. Al Generale Cipelletti va la mia gratitudine per aver guidato l’Accademia con presenza, ascolto, rigore e umanità, lasciandola oggi pronta a guardare al futuro con fiducia. Al Generale Quagliato viene affidato non semplicemente un incarico, ma una responsabilità verso una storia, una comunità e, soprattutto, verso i giovani che qui si preparano a servire il Paese”. L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari. È un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Frequentando i Corsi Regolari dell’Accademia si può diventare Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo dell’Arma Aeronautica, nel Ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico. Presso l’Istituto vengono inoltre svolti i Corsi per gli Allievi Ufficiali (Piloti di Complemento e Ferma Prefissata) e i Sottotenenti a nomina diretta (sia del Ruolo Normale che del Ruolo Speciale); infine, nel Piano degli Studi dell’Accademia, sono previsti Corsi a connotazione specialistica aeronautica, a favore di personale straniero e di altre Forze Armate.

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