BACOLI – Nasce a Bacoli un nuovo polo universitario da realizzare a Baia, nell’ex macello comunale. Sarà la sede della Scuola Superiore Meridionale di Napoli e sarà composto da sala convegni, uffici, aule studio e stanze destinate alla permanenza notturna degli studiosi: docenti e studenti. In più, un deposito temporaneo per i reperti archeologici che saranno scoperti durante gli scavi alla monumentale struttura d’epoca romana in Villa Ferretti. La firma dell’accordo di valorizzazione è arrivata ieri tra il Comune di Bacoli e la SSM. “Bacoli diventa sempre più città universitaria. Una svolta per il territorio. Dopo l’apertura della sede dell’Università Federico II a Villa Ferretti. – fa sapere il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Voglio ringraziare il Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, Arturo De Vivo, che ha fortemente creduto in questo progetto. E che da anni promuove iniziative di pregio a Bacoli. L’ultima, pochi giorni fa, con la presenza nella nostra città di 150 tra i migliori studenti d’Italia per la scuola di orientamento della SSM che ha fatto tappa anche qui da noi. In una giornata spettacolare. Ringrazio anche Andrea Mazzucchi, Magnifico Rettore dell’Università Federico II, che è stato tra i primissimi a credere in Villa Ferretti.”