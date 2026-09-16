A Pozzuoli e Bacoli iniziative dell’Asl Napoli 2 Nord per la giornata nazionale sulla sicurezza delle cure

POZZUOLI – Come ogni anno, anche questo settembre l’Asl Napoli 2 Nord partecipa alle iniziative per celebrare la Giornata sulla Sicurezza delle cure istituita dal Ministero della Salute per dopodomani, 17 settembre, con una serie di appuntamenti sul territorio. Il programma di quest’anno guarda in particolare all’area flegrea: dopo i mesi segnati dallo sciame sismico che a luglio ha interessato Pozzuoli e i comuni limitrofi, l’Asl Napoli 2 Nord ha scelto di concentrare su questo territorio gran parte delle iniziative, per essere presente e accessibile alla cittadinanza proprio nei presidi che più hanno rappresentato un punto di riferimento in quelle settimane. Si parte giovedì con “Porte Aperte in Centrale Operativa 118” a Pozzuoli, presso località Contrada la Schiana nei pressi del Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Grazie”, laddove alla Palazzina CUP (I° Piano) sono previste dalle 10 alle 13 visite guidate alla Centrale Operativa del 118 — la stessa struttura che ha gestito le chiamate d’emergenza nei giorni della scossa — per mostrare il percorso di gestione delle chiamate ed effettuare simulazioni pratiche.

LE INIZIATIVE – Venerdì 18 settembre, spazio alle “Scuole che Promuovono Salute”, con un’attività sulla nutrizione in collaborazione con l’Istituto “A. Torrente” di Casoria, riconosciuta buona pratica da Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari) nell’ambito della Call for Good Practice 2026. L’appuntamento è per le ore 9 (fino alle 12) in via Duca d’Aosta 75. Sarà allestito uno spazio informativo e si terrà un incontro con gli studenti nel ruolo di peer educator, affiancati dagli operatori sanitari dell’Asl. Ci sarà anche un’attività interattiva per sfatare i falsi miti su nutrizione, attività fisica, sonno e prevenzione del tabagismo. Saranno distribuiti materiali informativi e preparata una merenda salutare per tutti i partecipanti. Sempre venerdì, ancora nel cuore dell’area flegrea, presso la Casa di Comunità di Monterusciello (via Corrado Alvaro n. 8) e quella di Caivano (via Dalia snc), spazio al corso sulle manovre salvavita dalle 9 alle 12, con sessioni pratiche di disostruzione delle vie aeree per adulti, bambini e lattanti, a cura degli operatori del 118 e rivolte a genitori e caregiver. Sabato 19 settembre sarà la volta della prevenzione, con appuntamenti presso le Case di Comunità e i Distretti sanitari, inclusi quelli dell’area flegrea: previsti screening oncologici e vaccinazioni, con l’apertura straordinaria degli ambulatori distrettuali per l’accesso facilitato alla campagna vaccinale prevista dal sistema sanitario nazionale. Per l’occasione, inoltre, vi sarà l’illuminazione simbolica di colore arancione delle sedi della Casa di Comunità di Monterusciello e degli Ospedali di Comunità di Bacoli e Caivano — tutti presidi dell’area flegrea — a simboleggiare l’attenzione dell’Azienda verso una comunità che negli ultimi mesi ha attraversato un momento delicato.