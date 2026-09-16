Cappella in festa per la Madonna del Buon Consiglio: due giorni di spettacoli e stand

BACOLI – Cappella in festa in onore della Madonna del Buon Consiglio che animerà per due giorni la piccola frazione di Bacoli. La festa organizzata dalla Parrocchia di viale Olimpico, in coadiuvazione con l’associazione “Cappella Futura”, ha visto anche il contributo economico del Comune di Bacoli. Mentre Il Comune di Monte di Procida, quest’anno, non ha fornito alcun supporto per la festa. Saranno due giorni di spettacoli che si terranno nel parcheggio antistante della chiesa: venerdì 18 settembre Tributo a Pino Daniele a cura di Francesco Daniele, sabato 19 settembre lo spettacolo “The show must go on” di Corale Flegrea. Nel parcheggio saranno presenti alcuni stand tutti organizzati dall’associazione “Cappella Futura”.