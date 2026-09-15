Bradisismo, a Pozzuoli la terra continua a sollevarsi di un centimetro al mese

POZZUOLI – Nella settimana dal 7 al 13 settembre 2026, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 17 terremoti con magnitudo Md≥0.0 (Mdmax=1.7±0.3), su un totale di 31 terremoti registrati (-0.3≤Md≤1.7). È quanto si legge nell’ultimo bollettino dell’Osservatorio Vesuviano che conferma come, dagli inizi di febbraio 2026, la velocità media mensile di sollevamento nella

zona di massima deformazione è di circa 10±3 mm/mese.