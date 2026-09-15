Pozzuoli, gli sfollati salgono a 4.762

POZZUOLI – Sono 4.762 le persone rimaste senza una casa a Pozzuoli dopo la scossa del 31 luglio scorso. Numeri che arrivano dall’unità di crisi che conta 700 tra ordinanze, diffide e altri provvedimenti emessi finora dal comune di Pozzuoli (a fronte di appena 26 ordinanze revocate). Il numero totale dei nuclei familiari sgomberati è pari a 2.199, mentre sono 191 quelli rientrati a seguito di revoche o rettifiche.

Tra gli sfollati, 3.676 hanno richiesto il CAS, 115 sono ospitati in strutture alberghiere, 11 sono presso il Palatrincone mentre 960 non hanno richiesto alcuna assistenza al Comune. Infine 1.577 nuclei familiari hanno presentato domanda valida per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.676 persone, di cui 764 over 65 e 537 con disabilità.