Emergenza bradisismo a Monte di Procida: il Gruppo Misto chiede un Consiglio Comunale straordinario

MONTE DI PROCIDA – Di fronte alle conseguenze dell’evento sismico dello scorso 31 luglio e al perdurare dell’emergenza bradisismica nei Campi Flegrei, le consigliere comunali del Gruppo Misto, Giuseppina Lubrano Lobianco e Melania Scotto d’Aniello, lanciano un appello a tutte le forze politiche di Monte di Procida. A seguito della mancata risposta da parte dell’Amministrazione comunale alla prima richiesta

inoltrata il 4 settembre (Prot. n. 14934), le consigliere hanno formalmente inviato una nota ai Capigruppo consiliari Pia Pentangelo (“ORA Monte di Procida”), Giuseppe Pugliese (“Si Insieme”) e Teresa Coppola (“Monte di Procida Bene Comune”) per chiedere la sottoscrizione

congiunta e l’immediata convocazione di un Consiglio Comunale monotematico. L’obiettivo dell’iniziativa è fare piena luce e garantire totale trasparenza su punti cruciali per la cittadinanza. Stato dell’emergenza e assistenza, con un quadro aggiornato sui danni, sulla situazione

degli sfollati e sulle criticità ancora aperte sul territorio; Sicurezza e viabilità: verifiche sulle condizioni di accessibilità, viabilità e mobilità

urbana; Risorse straordinarie: criteri di utilizzo e programmazione dei fondi assegnati al Comune di Monte di Procida, con particolare riferimento a quanto previsto dalla recente Legge Regionale n. 11 del 28 agosto 2026 a sostegno di cittadini e attività economico-commerciali; Interlocuzioni istituzionali: esito dei confronti con Governo, Regione Campania, Prefettura e Protezione Civile.

LA PARTECIPAZIONE – Per garantire un confronto esaustivo e di alto profilo scientifico e amministrativo, la richiesta prevede inoltre di estendere l’invito ai Sindaci dei Comuni limitrofi (Pozzuoli, Bacoli e Napoli), ai rappresentanti della Protezione Civile Nazionale e Regionale e ai tecnici dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). «Il bradisismo e la sicurezza del nostro territorio sono temi che riguardano l’intera collettività e che trascendono qualsiasi appartenenza o schieramento politico», dichiarano le consigliere.