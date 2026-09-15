Inizio anno scolastico a Pozzuoli: il messaggio dell’assessore all’Istruzione «Affrontare insieme le difficoltà»

POZZUOLI – Il messaggio di inizio anno scolastico dell’assessore all’Istruzione di Pozzuoli, Mariasole La Rana:

* Care ragazze e ragazzi, bambine e bambini,

questo nuovo anno scolastico si apre con un significato diverso da quello degli anni passati.

L’evento sismico della sera del 31 luglio scorso e ciò che ne è seguito ha lasciato un segno nelle nostre vite e nella storia della nostra città.

Nei quarantacinque giorni che ci separano da allora, l’amministrazione comunale ha dovuto gestire numerose emergenze, pur disponendo di risorse umane ed economiche limitate.

Ciò nonostante, grazie al dialogo costante e alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, è stato possibile affrontare le varie necessità e risolverle, compresa quella relativa alla riapertura delle scuole.

L’amministrazione comunale, insieme agli uffici preposti e alla preziosa collaborazione delle Istituzioni scolastiche hanno raggiunto un obiettivo importante: riaprire le scuole in sicurezza e nei tempi indicati dalla Regione Campania, garantendo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti puteolani l’inviolabile diritto allo studio.

È stato un risultato raggiunto con notevole impegno in un contesto non semplice, che ci ha insegnato qualcosa di prezioso: insieme possiamo essere resilienti, cioè essere capaci di resistere agli urti e trovare la forza per ripartire.

Ed è proprio questo l’insegnamento che vorrei affidare a voi all’inizio di questo nuovo anno scolastico: che le vicissitudini di questa estate possano insegnarvi a non avere paura delle difficoltà, ad affrontarle insieme e a guardare avanti con fiducia.

Uniti possiamo farcela: possiamo far fronte alle avversità e continuare a vivere e a crescere serenamente nella nostra terra, bella e complicata.

Un augurio di serenità, di crescita personale e collettiva a tutte e tutti per un nuovo anno scolastico fatto di scoperte stimolanti, studio appassionato e nuove amicizie.