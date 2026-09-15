POZZUOLI/ Arrestato per aver aperto conti correnti con documenti falsi, 39enne rimesso in libertà

POZZUOLI – Era stato arrestato dopo aver aperto due conti correnti con documenti falsi presso l’ufficio postale di Arco Felice. Fermato dai carabinieri, era stato poi trovato in possesso di ulteriore documentazione non autentica, tra cui la targa del proprio scooter, risultata essere contraffatta. Motivi per cui un 39enne napoletano, residente ad Arcore ma domiciliato a Pozzuoli, era stato arrestato nei giorni scorsi prima di essere rimesso in libertà dal Gip di Napoli durante l’udienza di convalida. Avvenuta dinanzi alla Nona Sezione Penale del Tribunale di Napoli, davanti a cui il 39enne era stato chiamato a rispondere di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il Giudice ha convalidato la misura precautelare eseguita dai carabinieri, mentre il Pubblico Ministero, preso atto dello stato di incensuratezza dell’uomo e ravvisando l’assenza di concrete esigenze cautelari, ha ritenuto di non invocare alcuna misura coercitiva della libertà personale. Su istanza del difensore di fiducia, l’avvocato Elena Mele, il procedimento è stato rinviato all’udienza del 21 ottobre.