Si alza il sipario sul Monteruscello Fest: la presentazione nei vigneti del MAC di Pozzuoli

POZZUOLI – Si terrà venerdì 18 settembre alle ore 12.30 presso il MAC di Pozzuoli (Monteruscello Agro City – Via R.Galdieri, nei pressi di torre Santa Chiara – Monterusciello, Pozzuoli), la presentazione dell’edizione 2026 del Monteruscello Fest. Giunto alla sua quinta edizione, l’evento che da sempre si propone intenti solidaristici, quest’anno è finalizzato a sostenere la causa degli sfollati di Pozzuoli e del territorio che sta affrontando la crisi bradisismica. Le modalità e tutti i dettagli saranno illustrati dagli organizzatori del Monteruscello Fest, Daniele Testa (imprenditore titolare del ristorante Punto Nave) e Giovanni Tammaro (presidente di Confagricoltura Napoli e imprenditore agroalimentare), venerdì prossimo nel corso della presentazione alla quale parteciperanno anche il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni e l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta. All’incontro, moderato dalla giornalista Brunella Cimadomo, saranno inoltre presenti Fabrizio Marzano, Presidente Confagricoltura Campania; Agostino Di Lorenzo, dirigente Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Pozzuoli; Luigi Castellone, direttore del dipartimento Prevenzione dell’ASL Napoli 2; Roberto Bellavista, head of Territorial Development Sud UniCredit; Luciano Pignataro, giornalista e la presentatrice dell’evento, Fatima Trotta.

L’EVENTO – La presentazione al MAC, organizzata all’interno di un vigneto recuperato grazie al progetto Monterusciello Agro City, rappresenta un evento nell’evento: servirà infatti anche a presentare le nuove bottiglie nate proprio dal recupero di antichi vigneti impiantati nel terreni di Monterusciello ricchi di piroclastiti. Nell’occasione sarà svelato anche il calendario artistico per le serate del 5 e 6 ottobre prossimi, quando si svolgerà la quinta edizione del Monteruscello Fest che si svolgerà, come sempre, in piazza Agro City. “Il Monteruscello Fest – hanno ricordato gli organizzatori, Daniele Testa e Giovanni Tammaro, unitamente ai fratelli Simone Testa e Vincenzo Tammaro – è la sintesi di attività che vanno avanti tutto l’anno per la valorizzazione del territorio. Quest’ anno, in considerazione della crisi bradisismica, abbiamo ritenuto di far sentire ancora di più la nostra vicinanza alla nostra terra, spostando di un mese la data dell’evento (che tradizionalmente si svolge a settembre) e indirizzando i contributi benefici in favore proprio alla comunità colpita dagli eventi sismici e, in particolare, dalla scossa del 31 luglio scorso”. Anche quest’anno saranno 200 gli stand di gusto presenti all’evento, tra chef stellati, pizzaioli, pasticcieri, ristoratori, operatori del mondo food.