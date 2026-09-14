Pozzuoli, gli sfollati sono saliti a 4.745

POZZUOLI – E’ salito a 4.745 il numero degli sfollati a Pozzuoli a seguito della scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Il dato arriva dalle 689 ordinanze, diffide e altri provvedimenti emesse dal comune e che, fino ad oggi, hanno interessato 2.191 nuclei familiari (191 nuclei sono rientrati a seguito di revoche o rettifiche). Delle 4.745 persone attualmente sgomberate, 3.676 hanno richiesto il CAS, 115 sono ospitate in strutture alberghiere, 23 sono accolte al Palatrincone mentre 931 non hanno richiesto assistenza al Comune. Per quanto concerne gli aiuti, infione, 1.577 nuclei familiari hanno presentato domanda valida per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.676 persone, di cui 764 over 65 e 537 con disabilità. Ad oggi il CAS è stato pagato a 1.181 nuclei familiari.