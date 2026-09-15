Caos e ambulanze private: bloccato l’ingresso dell’ospedale di Giugliano

GIUGLIANO – Mezzi di soccorso della flotta pubblica affiancati da ambulanze private posizionate in modo da intralciare le corsie di accesso al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania, provocando rallentamenti, attese e ingorghi proprio nella camera calda dove il tempo e la tempestività d’intervento rappresentano un fattore vitale per i pazienti, compresi i casi in codice rosso. È la grave situazione testimoniata da una segnalazione dettagliata giunta nelle ultime ore con un filmato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Nel video e nelle immagini scattate all’esterno della struttura di Giugliano, si notano diversi automezzi, tra cui vetture e ambulanze di ditte private, stazionare o ostruire l’area adibita al transito e alla discesa dei pazienti in emergenza. “Quanto segnalato dai cittadini all’ospedale San Giuliano è inaccettabile – dichiara Borrelli assieme al consigliere regionale Carlo Ceprano, membro della Commissione Sanità –. L’ingresso di un Pronto Soccorso è un presidio di emergenza e salvezza dove ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte, non può trasformarsi in un parcheggio o in un punto di stazionamento disordinato per mezzi privati e persone che bloccano il passaggio. Da anni denunciamo le anomalie e l’incontrollato stazionamento delle ambulanze private attorno e dentro i nosocomi napoletani. Abbiamo chiesto formalmente un’ispezione immediata alla direzione dell’ASL Napoli 2 Nord per verificare le responsabilità, accertare le dinamiche della gestione degli accessi e mettere fine una volta per tutte a questa anarchia. Davanti alla salute e alla vita delle persone non sono ammessi ritardi né tolleranza verso il caos.”