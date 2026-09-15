Porto di Pozzuoli, riapertura ai mezzi pesanti: obiettivo 7 ottobre

di Gaetano Di Meglio

POZZUOLI – In Prefettura il confronto sollecitato dalla New Atec. Il Comune prepara una nuova bretella attraverso il mercato ittico per superare le chiusure di via Roma e via dell’Emporio Il Comune di Pozzuoli punta a riaprire dal 7 ottobre il transito a tutti i mezzi pesanti, senza distinzioni di peso, attraverso una nuova bretella portuale ricavata nell’area del mercato ittico. Il cronoprogramma è stato illustrato durante la riunione in Prefettura richiesta dalla New Atec per ottenere risposte sui collegamenti con le isole di Ischia e Procida e sulla continuità del lavoro degli autotrasportatori. All’incontro hanno partecipato il presidente della New Atec, Marco Galano, il sindaco di Pozzuoli Manzoni, l’assessore Gloria e un tecnico comunale. La riunione è stata condotta dal viceprefetto Annunziata. Collegati da remoto i rappresentanti della Regione Campania Carannante e Di Grado e i comandanti delle Capitanerie di porto di Ischia e Procida. Al centro del confronto c’è la chiusura provocata dalle condizioni del fabbricato privato situato all’angolo di via Roma. La New Atec ha chiesto informazioni sui tempi necessari per la messa in sicurezza dell’immobile, sottolineando le ripercussioni che l’attuale situazione produce sulla programmazione dei trasporti e sulle attività delle imprese impegnate nei collegamenti con le due isole.

L’INTERVENTO – Il sindaco Manzoni ha spiegato che la natura privata del palazzo rende più lungo l’iter burocratico per gli interventi. Alla criticità di via Roma se ne aggiungerà un’altra nel mese di novembre, quando dovrebbero partire i lavori di riqualificazione della piazza davanti al commissariato di Polizia. Il cantiere comporterà la chiusura di via dell’Emporio, con ulteriori conseguenze sulla circolazione nella zona portuale. Per evitare il blocco del traffico commerciale, il Comune lavora al progetto della “nuova bretella portuale”. Il percorso dovrebbe attraversare il mercato ittico e consentire il passaggio dei mezzi pesanti sia in entrata sia in uscita dal porto. Secondo il programma presentato durante la riunione, la nuova soluzione dovrà essere operativa entro il 7 ottobre. «Abbiamo portato personalmente in Prefettura le preoccupazioni della categoria, chiedendo tempi certi per la messa in sicurezza del palazzo e garanzie sulla continuità e sulla programmazione del nostro lavoro», dichiara Marco Galano, presidente della New Atec. L’associazione continuerà a seguire l’attuazione del cronoprogramma e l’organizzazione della viabilità alternativa, considerate le conseguenze che ogni limitazione nell’area portuale di Pozzuoli produce sul trasporto delle merci dirette a Ischia e Procida.