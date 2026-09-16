A Pozzuoli l’idea si fa azione: al Teatro Molière parte la nuova stagione firmata Nando Paone

POZZUOLI – Sotto il segno di Giorgio Gaber e della sua celebre frase “finché resta un’idea è soltanto un’astrazione”, la Sala Molière di Pozzuoli inaugura la sua sedicesima stagione artistica nella sede di via Bognar. Il direttore artistico Nando Paone lancia una sfida culturale forte per il territorio: trasformare il teatro in un baluardo di resistenza e coerenza dove i concetti si trasformano in azione concreta. Ad aprire ufficialmente il cartellone è stata la performance di danza firmata da Emma Cianchi, primo tassello di un programma ricco di ben undici spettacoli che spaziano dalla drammaturgia contemporanea alla riflessione sociale.

LE INIZIATIVE DEL TEATRO – L’offerta del Molière, come sottolinea lo storico del cinema Giuseppe Borrone, si conferma quella di un vero e proprio hub culturale per i Campi Flegrei, capace di far convivere prosa, cinema, letteratura e danza. Tra le iniziative di punta spiccano l’ottava edizione dell’Immagi]na Film Festival dedicato alla dance for camera e la settima edizione di Cinemagma, la rassegna di cinema indipendente, curata da Borrone, che premia i talenti emergenti e onora la memoria di Cetty Sommella. Non mancheranno le proiezioni del Premio Fausto Rossano sul tema della salute mentale, la nuova rassegna letteraria “Libri in scena” con la direzione artistica di Enrica Buongiorno, le dirette social di “Camerino Podcast” condotto da Gabriella Diliberto e lo storico laboratorio di formazione teatrale gestito dallo stesso Paone.