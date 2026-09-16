Premio Michele Serio 2026: a Bacoli scelti i finalisti

BACOLI – Scelti i finalisti della seconda edizione del Premio Michele Serio, il riconoscimento nazionale dedicato alla narrativa di genere organizzato dall’Associazione Culturale Ba.Cu.Le. – Bacoli Cultura e Letteratura, con il patrocinio del Comune di Bacoli, dell’Associazione Campana Editori e della Federazione Nazionale Stampa Italiana. Sono sei le opere arrivate in finale, due per ciascuna delle tre categorie del Premio: Grottesco/Pulp, Giallo/Noir e Fantasy/Esoterico. Per la sezione Grottesco/Pulp sono finalisti Paolo Chiappero con La Sagrada (ed. Brè) e Andrea K. Lanza con Il fottuto Quarto Reich (ed. Edikit). Nella categoria Giallo/Noir accedono alla finale Pino Imperatore con I demoni di Pausilypon (ed. HarperCollins) e Francesco Galardo con L’algoritmo del male (ed. Homo Scrivens). Per la sezione Fantasy/Esoterico, infine, sono finalisti Bruno Russo con Le figlie della Partenogenesi (ed. Universo) e Sergio Chianese e Thomas Iuliano con Tarocchi Napoletani (ed. Colonnese). A questi si aggiungono le due Menzioni Speciali, dedicate alle opere ambientate nei Campi Flegrei: Partenopellade di Fulvia Giacco (ed. Flegrea) e La geometria del silenzio di Febo Quercia (ed. Colonnese).

LA MANIFESTAZIONE – La cerimonia di premiazione si terrà sabato 24 ottobre 2026 al Parco Borbonico del Fusaro, a Bacoli, con lo scrittore greco Petros Markaris, autore tra i più noti del noir mediterraneo. Chiude i lavori il comico Daniele Ciniglio. La giuria è composta da Andrea Carlo Cappi, Valerio Caprara, Angelo Petrella, Maurizio Ponticello, Serge Quadruppani, Josè Viciente Quirante Rives, Letizia Vicidomini. Il Premio Michele Serio nasce per mantenere viva la memoria dello scrittore e giornalista napoletano Michele Serio, autore capace di attraversare con originalità i territori del noir, del pulp e del grottesco e di raccontare, attraverso la narrativa, le inquietudini del presente e le contraddizioni dell’animo umano. L’ideazione e la direzione artistica del Premio sono affidate a Eva Serio, figlia dello scrittore e presidente dell’Associazione Ba.Cu.Le., impegnata nel portare avanti l’eredità letteraria di Michele Serio e nel promuoverne la memoria e la continuità culturale. Con la proclamazione dei finalisti, il Premio Michele Serio entra ora nella fase conclusiva della seconda edizione, pronta a portare a Bacoli autori, editori, lettori e protagonisti della cultura e dell’informazione per una giornata nel segno della narrativa di genere e del rapporto tra letteratura, territorio e contemporaneità. Partnership: Ristorante Garibaldi, Di Pinto Photography e Villa Espero.