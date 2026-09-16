Enrica La Femina, giovane cantante di Pozzuoli trionfa a Sanremo Rock

SANREMO – Il 12 settembre, sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo, in occasione della finalissima di Sanremo Rock, la giovanissima cantante puteolana Enrica La Femina, in arte “La Femelle”, ha conquistato il Premio One Publishing E Music, distinguendosi tra oltre 90 artisti in gara. Un importante riconoscimento che, oltre a celebrare il suo talento e la sua giovane età, le apre le porte a una nuova fase del proprio percorso artistico: il premio prevede infatti anche la produzione di un brano inedito insieme al produttore musicale Gianni Errera, figura di rilievo nel panorama discografico italiano. La Femelle ha saputo imporsi in una competizione di respiro nazionale, arrivando tra le artiste che maggiormente si sono distinte nel corso della manifestazione e portando ancora una volta il nome di Pozzuoli e dei Campi Flegrei su uno dei palcoscenici più iconici della musica italiana.

IL SUCCESSO – Una storia che assume un significato ancora più particolare per il territorio flegreo: in un momento in cui i Campi Flegrei continuano a confrontarsi con difficoltà e sfide importanti, il talento dei suoi giovani rappresenta anche un modo per raccontare un territorio diverso, fatto di creatività, ambizione e capacità di affermarsi ben oltre i propri confini. E proprio il Teatro Ariston torna al centro dell’attenzione in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà alla guida della direzione artistica un altro grande talento napoletano, Stefano De Martino. Ad accompagnare La Femelle in questa esperienza sono stati il videomaker Carlo Quintano e gli stylist e manager Giovanni Ragno e Giulia Cavallaro, che hanno seguito l’artista nel percorso legato alla partecipazione e alla finale.