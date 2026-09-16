Bradisismo, 11 squadre speciali dei vigili del fuoco ancora impegnate a Pozzuoli

POZZUOLI – Prosegue l’impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’area dei Campi Flegrei, con particolare concentrazione nel territorio di Pozzuoli e in provincia di Napoli. Dal 31 luglio, giorno della scossa di terremoto che ha interessato la zona, le squadre hanno effettuato interventi per verifiche tecniche di stabilità, operazioni di recupero beni dalle strutture lesionate o sottoposte a provvedimento di sgombero. Oggi sono impegnati quattro moduli tecnici specializzati per i rilievi edili e la tutela dei beni culturali, il presidio dell’area di cratere è assicurato da cinque squadre ordinarie e due in potenziamento dedicate a fornire assistenza ai cittadini recuperando beni da abitazioni ed edifici.