POZZUOLI/ Lavori del comune tolgono il sonno ai residenti di Licola: «Le nostre case sembrano crollare»

POZZUOLI – Residenti preoccupati a Licola Borgo dove i lavori attualmente in corso per la realizzazione di alcuni edifici, stanno provocando forti sollecitazioni e vibrazioni all’interno delle abitazioni. In particolare, a subire i maggiori disagi sono i residenti di via Santa Maria Goretti, contesto residenziale che sorge a poche decine di metri dall’area interessata dagli interventi. I lavori – iniziati a maggio scorso – sono condotti dal comune di Pozzuoli e riguardano la riqualificazione e ristrutturazione delle case ex pescatori per un costo totale di oltre 3 milioni di euro. Qui, ruspe e mezzi stanno provocando forti vibrazioni a tal punto che i residenti temono per la stabilità delle proprie abitazioni «Non siamo contrari ai lavori ma chiediamo che vengano effettuati tutti i controlli necessari per garantire la sicurezza delle nostre case e delle persone che ci abitano perché ci sono momenti della giornata in cui le vibrazioni sono talmente forti che si ha la sensazione che vengano giù. Chiediamo al comune di Pozzuoli di effettuare un sopralluogo urgente per verificare che tutto venga svolto in sicurezza». Tra le richieste avanzate dai residenti ci sono l’accertamento delle modalità di esecuzione degli scavi, la valutazione delle vibrazioni prodotte dalle lavorazioni e la verifica delle eventuali conseguenze sugli edifici circostanti.