Quasi 5mila sfollati: annullato il “Monteruscello Fest” per vicinanza alla città di Pozzuoli

POZZUOLI – Troppi gli sfollati, troppa la sofferenza di una città messa in ginocchio dalla scossa del 31 luglio scorso. Ed è così che cuore e sentimenti hanno prevalso su ogni altra ragione, spingendo gli organizzatori ad annullare e rinviare al prossimo anno il “Monteruscello Fest”, previsto per il 5 e 6 ottobre prossimi. La decisione è arriva questa sera, dopo un’attenta valutazione alla luce del particolare momento storico che Pozzuoli sta attraversando. Questione di opportunità ma soprattutto di vicinanza e solidarietà a cui si sono aggiunte le condizioni meteorologiche attese nel periodo, che prevedono condizioni di instabilità. «Siamo consapevoli che la decisione arrivi a brevissima distanza dall’annuncio della presentazione e ci scusiamo con istituzioni, giornalisti, operatori, partner e con quanti avevano già programmato la propria presenza. Abbiamo tuttavia ritenuto che fosse più responsabile intervenire adesso – dicono gli organizzatori Daniele Testa e Giovanni Tammaro – piuttosto che esporre una manifestazione di queste dimensioni con l’impegno di oltre 200 operatori food, di cui molti del territorio, al rischio di una partecipazione fortemente condizionata dal possibile maltempo».

LA DECISIONE – «Monteruscello Fest aggiungono Testa e Tammaro – vive della presenza di migliaia di persone che effettuano donazioni destinate a cause benefiche e quest’anno la partecipazione assume un valore ancora maggiore: dagli incassi dell’evento dipende infatti anche l’entità delle risorse che potranno essere destinate alla finalità benefica individuata per questa edizione ossia alla comunità colpita dal bradisismo. Affrontare una conferenza e due giornate con condizioni meteorologiche potenzialmente sfavorevoli significherebbe quindi rischiare non soltanto di compromettere la riuscita dell’evento ma soprattutto di ridurre significativamente la capacità di raccolta e, conseguentemente, le risorse da destinare alla solidarietà. Preferiamo – rinviare e creare le condizioni perché Monteruscello Fest possa esprimere pienamente la propria capacità di coinvolgimento e raggiungere al massimo anche il proprio obiettivo benefico per Pozzuoli».