«In questo bagno è passata una donna che ha subito violenza sessuale»: messaggi choc al “Quarto Nuovo”, ma è una campagna di sensibilizzazione

QUARTO – «In questo bagno è passata una donna che ha subito violenza sessuale» È il messaggio riportato sugli adesivi affissi alle porte dei bagni all’interno del centro commerciale “Quarto Nuovo”. Messaggio che sta attirando l’attenzione dei tanti, ma che nasconde un’iniziativa a sostegno proprio delle donne vittime di violenza. Infatti, inquadrando il QR code si viene indirizzati al sito “Savills” che da tempo ha lanciato “Basta Titoli – Serve un cambiamento, non serve una nuova notizia”, campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Attraverso il QR code si possono conoscere dati, approfondimenti ma soprattutto i contatti dei centri antiviolenza più vicini.